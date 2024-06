Häusliche Gewalt erkennen und helfen: Ausstellung zeigt, wie es geht

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 11:44 / ©StadtKommunikation / Zangerle

Gemeinsam mit dem Frauenbüro der Stadt Klagenfurt wurde zur Ausstellungseröffnung geladen. Die Schau zeigt auf zehn Roll-Ups Formen und Auswirkungen von Gewalt. Einerseits soll es möglichen Opfern helfen, sich Hilfe und Beratung zu holen, andererseits der breiten Bevölkerung die Möglichkeiten der Zivilcourage zu vermitteln, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Denn oft stellt sich die Frage: Wo endet ein normaler Beziehungsstreit und wo beginnt Partnergewalt? „Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren für das Engagement und die Kompetenz. Ein leider präsentes und sehr trauriges Thema, welches aber für die Menschen unbedingt sichtbar werden muss. Wir können hier präventiv tätig sein und hoffentlich die eine oder andere Situation verhindern, indem wir unsere Zivilcourage stärken und mögliche Opfer aus ihrer Abhängigkeit holen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Ausstellung bis 2. Juli

Die Ausstellungsräumlichkeiten wurden dabei bewusst direkt im Foyer der Kumpfgasse gewählt: Hier herrscht hier jeden Tag viel Parteienverkehr und somit die Gelegenheit, eine breite Bevölkerungsschicht zu informieren und zu sensibilisieren. Frauenreferentin Constance Mochar (SPÖ) betont: „[…] Wir dürfen nicht wegsehen, das Thema betrifft so viele Menschen. Vielen Dank an alle, die täglich helfen, diese Stadt ein Stück besser zu machen!“ Zu sehen ist die Schau während den Amtsöffnungszeiten von Montag bis Freitag bis 2. Juli 2024. Führungen können unter 0463 537-4681 gebucht werden.