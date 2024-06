Steirisches Unternehmen unterstützt NASA beim Weltraum-Hopping

Mit den Artemis-Missionen wird die NASA die erste Frau und die erste Person of Color auf den Mond schicken, um dort mit innovativen Technologien unbekanntes Terrain auf der Mondoberfläche zu erforschen. Eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Artemis-Missionen wird die Zusammenarbeit mit kommerziellen und internationalen Partnern spielen.

Steirisches Unternehmen half bei der Reise zum Mond und Mars

Der steirische Messtechnikspezialist DEWETRON, mit Dependance in Rhode Island, war bereits maßgeblich an der Operation Artemis I beteiligt, die am 16. November 2022 vom Kennedy Space Center der NASA in Florida startete. Rosemary Sargent, die als Artemis-II-Missionsmanagerin bei Lockheed Martin Space tätig ist, betonte, wie wichtig die Systeme von DEWETRON bei der Unterstützung der ingenieurtechnischen Entwicklung des Orion-Raumfahrzeugs, einem bedeutenden Bestandteil der NASA-Initiativen von Mond zu Mars, waren.

Wichtige Datenerfassung

Die von DEWETRON bereitgestellte Messtechnik ist unerlässlich für die Datenerfassung und Echtzeitüberwachung, um Daten über die Startumgebung, die umliegenden Strukturen (Hitze, Druck, Vibrationen und Belastungen) während der Montage des Raumfahrzeugs sowie die Spannung des Startabbruchsystems (LAS) und die Modalprüfung des Orion-Raumfahrzeugs aufzuzeichnen. Außerdem helfen DEWETRONs hochpräzise Datenerfassungsgeräte bei der Überwachung und Prüfung der Entwicklungsfluginstrumentierung für das Orion-Raumfahrzeug, wobei kritische Flugdaten zur Sicherheit und Gesundheit der Astronautenbesatzung bereitgestellt werden. „Die Beiträge von DEWETRON waren entscheidend für die Entwicklung, Unterstützung und Erfassung der Messdaten unseres Startfreigabesystems, des Startabbruch-Subsystems, der Start- und Bergungsoperationen sowie der Orion-Kapsel“, betont Richard Taylor, Senior Electrical Design Engineering Manager bei Jacobs Space Operations Group.