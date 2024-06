Grazer Biologe entwickelte Mittel zur Schädlingsbekämpfung im Obstbau

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 12:22 / ©pixabay

Rot sehen Bäuerinnen und Bauern mittlerweile bei Kirschen, Erd- und Himbeeren, Holunder sowie roten Trauben. Denn die vor einigen Jahren aus Asien eingeschleppte Fliege legt nämlich ihre Eier vorzugsweise in rote Früchte, die dann absterben. Manfred Hartbauer hat bereits gegen andere Insekten wie die Baumwanze innovative Methoden entwickelt. Im Kampf gegen die winzige Kirschessigfliege nutzt er mit seinem Team deren natürliches Verhalten aus. Das neuartige Biozid lockt diese Insekten mit dem Duft von Orangenschalen an, weil sie sich dort vor ihren Hauptfeinden, einer Mini-Schlupfwespe, sicher fühlen. „Denn diese Mini-Wespen meiden das ätherische Öl in der Zitrusfrucht, das vielfach als natürliches Insektizid wirkt“, schildert der Wissenschaftler.

Umweltfreundliche Schädlingsbekämpfung

Substanzen aus Orangenschalen – ein Abfallprodukt aus der Fruchtsaftherstellung – sowie eine Salzlösung werden in kleine Fallen gefüllt, in die diese Fruchtfliegen bevorzugt gehen. Hartbauer ist überzeugt: „Das kann die Landwirtschaft umweltfreundlich von den Schädlingen befreien.“