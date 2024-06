Ehemaliger Burgtheater-Direktor Klingenberg ist tot

Gerhard Klingenberg wurde am 11. Mai 1929 in Wien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er seine Schauspielausbildung am Konservatorium der Stadt Wien. Im Burgtheater war er dann ab 1947 als Schauspieler tätig, ehe er es dann von 1971 bis 1976 leitete. Am gestrigen Dienstag, dem 18. Juni, ist Klingenberg im Alter von 95 Jahren in Villach, Kärnten, verstorben. Das teilte das Burgtheater heute, 19. Juni, mit.