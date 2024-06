Beim Einparken von LKW überrollt? 18-Jähriger tot aufgefunden

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 12:35 / ©5 Minuten

Ein 54-jähriger Lkw-Lenker soll am Dienstag, dem 18. Juni, um 15.30 Uhr, nach derzeitigem Kenntnisstand, die Laxenburger Straße stadtauswärts, im 10. Wiener Bezirk, Favoriten, befahren und sich in weiterer Folge in Umgebung eines Lebensmittelgeschäfts eingeparkt haben, um dort einzukaufen.

18-Jähriger tot aufgefunden

Als er sein Fahrzeug wieder aufsuchte, konnte er eine eingeklemmte und leblose Person im Bereich der Hinterräder wahrnehmen. In weiterer Folge konnte nur mehr der Tod des 18-Jährigen festgestellt werden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien bargen die Person. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen übernommen. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige erstattet. Eine Vernehmung wurde derzeit noch nicht durchgeführt.