Eröffnung: Der Nikolaus-Harnoncourt-Park erblüht klangvoll

In der heutigen Smart City Graz war die Helmut-List-Halle das erste Gebäude, das für einen kräftigen kulturellen Herzschlag im wachsenden Stadtteil sorgte. Ausnahmedirigent Nikolaus Harnoncourt konzipierte für das Kulturhauptstadtjahr 2003 die Halle mit und fand dort im Rahmen der Styriarte eine musikalische Heimat. Bei der Eröffnung des städtischen Nikolaus-Harnoncourt-Parks in der Waagner-Biro-Straße 110 – nördlich der Listhalle – werden ihm am 20. Juni durch die Styriarte und die Stadt Graz in mehrfacher Hinsicht Rosen gestreut. Der Eintritt ist frei.

Programm 14 Uhr: Nachmittagsprogramm des Stadtteilmanagements vor.ort

17 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Vertreter:innen der Stadt Graz unter Mitwirkung der Styriarte – Vizebügermeisterin Judith Schwentner , Stadtbaudirektor Bertram Werle , der Leiter der Abteilung Grünraum und Gewässer, Robert Wiener

Musik: BlechReiz (Brassquintett) aus Kärnten spielt zur Eröffnung Musikstücke, die Harnoncourt im Rahmen seiner Festivals Styriarte gestaltet hat:

– Monteverdi: Orfeo, Intrada

– Händel: Lascia ch’io pianga aus „Rinaldo“

– Bizet: Chanson du Toreador aus „Carmen“

– Gershwin: Summertime aus „Porgy and Bess“

– Beethoven: Auszug aus der 9. Sinfonie – „Ode an die Freude“ Styriarte-Intendant Mathis Huber erzählt dazu Geschichten