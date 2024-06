„Ich bringe dich um“: Streit bei Imbissstand eskalierte

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden Dienstagnacht, dem 18. Juni, um 23.53 Uhr, alarmiert, da der Betreiber eines Imbissstands am Europaplatz im 15. Bezirk, Wien, Rudolfsheim-Fünfhaus von einem ihm unbekannten Mann mit dem Umbringen bedroht worden sein soll. Hierbei habe der Mann eine Glasflasche zerbrochen, sei in das Innere des Standes eingedrungen und habe die Worte „Ich bringe dich um!“ geäußert. Daraufhin soll er die Örtlichkeit verlassen haben.

Frau mit Glasscherbe verletzt

Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine am Boden liegende Frau mit Verletzungen im Bereich des Unterarms. Wie sich herausstellte, wollte der Betreiber eine Auseinandersetzung zwischen der verletzten Frau sowie dem unbekannten Täter und seiner weiblichen Begleitung schlichten. Dabei kam es aber zur Bedrohung und zur Verletzung der Frau, welche augenscheinlich durch eine Glasscherbe verursacht wurde.

Tatverdächtige geschnappt

Die Tatverdächtigen konnten bald geschnappt werden. „Aufgrund der Personenbeschreibung konnten ein 37-jähriger Österreicher und eine 24-jährige Österreicher in unmittelbarer Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie befinden sich in polizeilichem Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei der 24-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille. Die verletzte Frau wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Weitere Ermittlungen laufen“, so die Landespolizeidirektion Wien.