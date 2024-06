Polizei platzt in Drogen-Deal am Schedifkaplatz

Im Zuge des Streifendienstes fielen den Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling am Dienstagabend zwei Männer auf einer Parkbank am Schedifkaplatz ins Auge. „Augenscheinlich führten die beiden nämlich gerade eine mutmaßliche Suchtmittelübergabe durch“, schildern die Polizisten.

Dealer ergriff die Flucht

Als sich die Beamten näherten, um eine Identitätsfeststellung durchzuführen, flüchtete der Verkäufer in Richtung der hiesigen U-Bahn-Station. Im Zuge dessen konnten die Polizisten eindeutig wahrgenommen, wie er ein Stück Alufolie von sich warf. In dieser konnte in weiterer Folge Suchtmittel – vermutlich Cannabis – vorgefunden und sichergestellt werden. Der 28-Jährige konnte in der Folge im Bereich der Badner-Bahn-Haltestelle angehalten und vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.