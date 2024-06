Wiener Einbrecher fragte: „Was machst du denn da?“

Als der 42-Jährige das Badezimmer betrat, entdeckt er hinter der Tür einen Mann. Dieser war durch ein offenes Badezimmerfenster in die Wohnung gelangt. Sogar eine Leiter lehnte noch unterhalb des Fensters.

„Polizist“ stellte seelenruhig Fragen

Selbstbewusst fragte der Einbrecher: „Was machst du da? Ich bin Polizist.“ Danach ging der Mann einfach durch die Eingangstüre, berichtet die Polizei Wien heute. Der Lebensgefährte alarmierte sofort die „echte“ Polizei und verfolgte den Flüchtenden selbst. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf konnten den 28-jährigen slowakischen Staatsangehörigen anhalten und vorläufig festnehmen.

©LPD Wien

Werkzeug wird zum Verhängnis

Mit den Lügen ging es gleich weiter: Gegenüber den Beamten gibt er an, dass er am Weg zur Arbeit verfolgt wird. Nur blöd gelaufen: In einer mitgeführten Tasche konnten die Beamten, neben diversem Einbruchswerkzeug, einen Elektroschocker, ein Messer sowie ein Beil sicherstellen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Festgenommene befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam.