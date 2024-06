Friesacher (51) wird seit Tagen vermisst

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, ist ein 51-jähriger Friesacher seit 17. Juni 2024 abgängig. „Zuletzt wurde er gegen 19.30 Uhr beim Kauf von Zigaretten in einem Lokal in Hirt gesehen“, heißt es seitens der Beamten. Ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden. Informationen und sachdienliche Hinweise sollen bitte direkt an die erhebende Polizei-Dienststelle in Friesach übermittelt werden.

Personenbeschreibung: Zirka 178 Zentimeter und 70 Kilogramm schwer

hohe Stirn mit Geheimratsecken und dunklen kurz geschorenen Haaren

unrasiert

Ist vermutlich mit einer schwarzen Fleecejacke, blauen Jeans und höheren Wanderschuhe mit gelben Schuhbändern bekleidet

Er trägt außerdem einen grünen Rucksack bei sich Kontakt der Polizeiinspektion in Friesach: 059133/2122.