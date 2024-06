Arbeitsunfall: Frau (52) klemmt sich Hand beim Schlichten ein

In einem Betrieb in Brückl im Bezirk St. Veit an der Glan kam es am Mittwochvormittag zu einem folgenschweren Unfall. Eine 52-jährige Frau klemmte sich beim Umstellen von Lagerkisten die linke Hand zwischen einer der Kisten und dem Bedienhebel der Transportameise ein. „Sie erlitt dabei eine schwere Verletzung und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.