Gratis Stand-Up-Paddling an Kärntner Seen geht in die nächste Runde

„Nach Schneeschuhwanderungen im Winter und nach den ersten Kräuterwanderungen im Frühling starten wir nun in die SUP-Saison“, informierte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Mittwoch über das kostenlose Stand-Up-Paddling-Angebot des Landes. Es zähle längst zu den weltweit am weitesten verbreiteten Trendsportarten und schont nicht nur die Gelenke, sondern schafft gleichzeitig auch Ausdauer und verbessert das Gleichgewichtsvermögen!

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Erfahrene Trainer mit dabei

„Beim Paddeln wird die Arm-, Rumpf- und Beinmuskulatur aktiviert. Zudem wird die Balance trainiert. Tatsächlich ist die Trendsportart für alle Altersklassen geeignet“, so Prettner, die das Stand-up-Paddling ins „Gesundheit erhalten, Kärnten bewegen“-Angebot des Gesundheitslandes Kärnten aufgenommen hat. „Bewegung macht gemeinsam, in einer Gruppe, viel mehr Spaß. Es sind auch bei jedem Angebot erfahrene Trainer dabei“, so die Landesrätin.

Sechs Termine an Kärntner Seen

Angedacht sind vorerst sechs Termine am Millstätter See, Klopeiner See, Silbersee, Wörthersee, Längsee und Keutschacher See. Gestartet wird bereits am Samstag, dem 22. Juni! Übrigens: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wohl aber gute Schwimmkenntnisse. Es gilt das Prinzip „first come first serve“.