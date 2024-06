TÃ¶dliches ÃœberholmanÃ¶ver: Biker (73) verstarb noch an der Unfallstelle

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 14:38 / ©pixabay.com

Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Motorrad auf der Radlpass Straße (B76) aus Richtung Graz in Richtung Deutschlandsberg. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einer 34-Jährigen aus Graz. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Motorrad kollidierte mit Auto

Der 73-Jährige dürfte laut Polizei einen zu geringen Seitenabstand zum Pkw eingehalten haben, so dass es zu einer seitlichen Berührung des rechten Seitenkoffers mit dem Fahrzeug gekommen sein dürfte. Der Motorradfahrer kam ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab.

73-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

In weiterer Folge pralle er gegen einen Erdwall und kam etwa 20 Meter danach in einem Wiesenstück zu liegen. Trotz sofortiger Erster Hilfe durch Verkehrsteilnehmer und Reanimationsversuchen des Notarzt-Teams verstarb der 73-Jährige an der Unfallstelle.