Schwangere Frau auf Schutzweg von Auto erfasst

Am 18. Juni, gegen 12.50 Uhr, fuhr ein Auto von der HTL Dornbirn kommend auf der Höchsterstraße in Richtung Brückengasse. Zur selben Zeit lief eine schwangere Frau auf dem Gehsteig der Höchsterstraße in dieselbe Richtung. Nach der Unterführung beim Bahnhof Schoren wollte sie auf dem Schutzweg die Straße zu überqueren. Zu Beginn des Schutzweges wurde sie allerdings von der rechten Fahrzeugfront des Autos erfasst. Die Frau prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und stürzte in weiterer Folge mit der rechten Körperseite auf die Straße.

Frau hatte Glück im Unglück

Die Frau wurde von der Rettung vor Ort erstversorgt und anschließend, auch aufgrund ihrer Schwangerschaft, zur Abklärung ins KH Dornbirn verbracht. Sie erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und leichte Prellungen. Ansonsten blieb sie samt ihrem ungeborenen Nachwuchs unverletzt.