Hund erschrak sich und biss 23-Jährigen ins Gesicht

Veröffentlicht am 19. Juni 2024

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land kam am Dienstag, dem 18. Juni 2024, gegen 19.50 Uhr nach Hause. Unmittelbar hinter der Tür befand sich der schlafende Hund eines 53-Jährigen. Durch das rasche Öffnen der Tür dürfte der Hund dermaßen erschrocken sein, dass er aufsprang und dem 23-Jährigen in das Gesicht biss. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht.