Tragischer Badeunfall: Schwimmer (69) trieb tot im Wasser

Am heutigen Mittwochvormittag, dem 19. Juni, ist es im Badesee in Apetlon, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Der leblose Körper des 69-jährigen Mannes aus Deutschland wurde im Wasser treibend gefunden und geborgen. Die Frau des Verunglückten hatte ihn als vermisst gemeldet.