Müll-Lkw in Vollbrand: Feuerwehren kämpfen auf A2 gegen Flammen

Ein Müll-Lkw stand am Mittwochvormittag auf der A2 in Vollbrand

Ein Müll-Lkw stand am Mittwochvormittag auf der A2 in Vollbrand

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 15:32 / ©FF Nestelbach bei Graz

Um 10.51 Uhr ertönte der Alarm und die Freiwilligen Feuerwehren Autal und Raaba rückten auf die A2 Südautobahn Fahrtrichtung Wien (Höhe Rastplatz Laßnitzhöhe) aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. „Der Lenker hatte zuvor bemerkt, dass seine Ladung in Brand geraten war und versuchte seine Ladung zu entleeren, um den Lkw von den Flammen zu retten. Dies gelang leider nicht“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Autal. Die Kameraden führten mittels Schwerschaumrohr und unter Einsatz von schwerem Atemschutz der Löschangriff durch.

©FF Autal | Ein Müll-Lkw… ©FF Autal | …fing Flammen. ©FF Autal | Versuche des Fahrers, den Brand selbstständig zu löschen… ©FF Autal | …gelangen nicht.

Weitere Unterstützung angefordert

Da die Brandlast so groß war, wurden noch die Freiwilligen Feuerwehren Nestelbach bei Graz sowie die Feldkirchen bei Graz mit einem Wechselladeaufbau-Tank nachalarmiert. Es waren von allen vier Feuerwehren Atemschutztrupps im Einsatz. „Die FF Autal steht aktuell noch im Einsatz“, so der Stand um 14.44 Uhr. Der Fahrer des Müll-Lkws blieb laut Informationen der Feuerwehr unverletzt. Die Brandursuche steht noch nicht fest.