Hitzewelle, Tag 2: Das sind die heißesten Orte in Kärnten

Zum ersten Mal seit April erlebt Kärnten wieder Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Eine Hitzewelle zieht derzeit durch ganz Österreich und bringt bis Freitag sommerliche Temperaturen ins Land. Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen weiter an, auch heute haben einige Orte bereits die 30-Grad-Marke überschritten.

30-Grad-Marke geknackt

In St. Andrä im Lavanttal, Villach (32,1 Grad) und in der Lastenstraße in Klagenfurt (32,3 Grad) ist es derzeit am heißesten. In Dellach im Drautal, Spittal an der Drau, Klagenfurt und Feistritz ob Bleiburg wurde laut „GeoSphere Austria“ ebenfalls die 30-Grad-Marke geknackt. Viele weitere Orte in ganz Kärnten sind ganz knapp dran.