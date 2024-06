Neutorviertel: Anwohnerparken wird nun umgesetzt

Das Anwohner:innen-Parken wird in Bereichen, in denen bereits das Angebot Anwohner:innen- stellplätze besteht, generell gut angenommen. Auch in den übrigen Bereichen gibt es Nutzer:innen, die das Angebot wahrnehmen. Die Zufriedenheit (zufrieden oder sehr zufrieden) ist mit 63 Prozent bei allen Befragten und 72 Prozent bei den tatsächlichen Nutzer:innen sehr hoch. Es besteht innerhalb der Anwohner:innen eine hohe Akzeptanz dieser Maßnahme.