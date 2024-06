Fechten, Darten & Co.: Schüler können Trendsportarten ausprobieren

UNIQA und SPORTUNION bringen erneut sportliche Action in alle neun Bundesländer. Mehr als 5.000 Schüler im Alter von elf bis 15 Jahren werden dieses Jahr bei den Events erwartet. Die neun Events finden jeweils unter der Woche während der Schulzeit statt und bieten den jungen Teilnehmern eine vielfältige Auswahl an sportlichen Attraktionen, betreut von Sportvereinen.

Von Dart bis Tae Kwon Do

„Mit dem Trendsportfestival begeistern wir über 500 Schüler in Klagenfurt für Bewegung und Sport. Einen Schultag lang stehen Action und Spaß auf dem Stundenplan, bevor es in die Sommerferien geht. Darüber hinaus haben die Sportvereine die Möglichkeit, Verbindungen zu den Jugendlichen aufbauen und sie im Idealfall langfristig für ihre Sportart zu begeistern“, erklärt SPORTUNION Kärnten-Präsident Mag. Ulrich Zafoschnig.

Einmalige Chance Sportarten auszuprobieren

Angeboten werden einerseits junge Trendsportarten wie Parkour oder Calisthenics. Andererseits aber auch solche wie Golf oder American Football, die es schon seit vielen Jahren gibt, die man sonst aber nicht so einfach ausprobieren kann. Außerdem gibt es auch die eine oder andere Jahrhunderte alte Kampfsportart wie Fechten oder Tae Kwon Do zu testen. Dadurch kommen die Jugendlichen zu der einmaligen Chance eine breite Palette an Sportarten auszuprobieren und sich eventuell längerfristig an eine zu binden.