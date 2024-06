Neu und flexibel: Mikro-BUS:SI verstärkt Villachs öffentlichen Verkehr

Mit 24. Juni startet in Villach der öffentliche Verkehr in eine neue Phase: Mit Kleinbussen werden bisher nicht so gut erreichte Stadtteile noch besser an den Linienverkehr angebunden. Mikro-BUS:SIs werden den öffentlichen Nahverkehr in Villach noch effizienter und flexibler machen

„Kommen dem Ziel näher“

„Alle Menschen in Villach sollen die Möglichkeit haben, einen hochwertigen öffentlichen Verkehr zu nutzen. Mit dem Mikro-ÖV kommen wir diesem Ziel wieder einen Schritt näher,“ sagt Stadtrat Sascha Jabali Adeh.