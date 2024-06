Diese neun Volksbegehren kannst du ab heute unterschreiben

Neun Volksbegehren kann vom 19. bis 26. Juni 2023 unterschreiben. Es handelt sich um die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen „NEUTRALITÄT Österreichs JA“, „anti-gendern-Volksbegehren“, „Verbot für Kinder-Instagram“, „Untersuchungsausschüsse live übertragen“, „Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung“, „Asylstraftäter sofort abschieben“, „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!“, „Rettung unserer Sparbücher“ und „Staatsbürgerschaft für Folteropfer“.

Mittels Handy-Signatur oder im Eintragungslokal

Für diese Volksbegehren wurden in der Einleitungsphase bereits jeweils mehr als die erforderlichen Unterstützungserklärungen gesammelt, informiert das Bundesministerium. Unterstützungserklärungen, die in dieser Phase geleistet wurden, werden angerechnet. Eine nochmalige Unterschrift ist daher nicht mehr möglich. Wer die genannten Volksbegehren bislang nicht unterstützt hat, kann für diese nun vom 19. bis 26. Juni 2023 unterschreiben – entweder online mit Handy-Signatur/ID-Austria oder in jeder Gemeinde in einem der dafür eingerichteten Eintragungslokale. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Bundesministeriums.