Brand-Tragödie in Sautens: Bewohnerin (78) nun verstorben

Am vergangenen Dienstag, den 18. Juni, gegen 10 Uhr, kam es in Sautens, in Tirol, in einem Einfamilienhaus zu einem Brand. Eine Nachbarin konnte die Rauchentwicklung wahrnehmen und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr Sautens konnte aus dem Haus eine schwer verletzte 78-jährige Bewohnerin bergen.

Die Seniorin erlag ihren Verletzungen

Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Murnau geflogen. Die 78-Jährige ist am selben Tag in der Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Brand, der im Bereich des Hausganges ausgebrochen war, konnte innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2024 um 18:10 Uhr aktualisiert