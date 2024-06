Minivan missachtet Vorrang: Unfall mit verletzter Motorradfahrerin

Am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, fuhr gegen 13.35 Uhr ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Auto samt Anhänger auf der Wörgler Straße B171 in Kirchbichl, in Tirol. An der Kreuzung mit der Lofererstraße sei ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker unter Missachtung der Vorrangregel unmittelbar vor dem 21-Jährigen in die B171 eingebogen, weshalb der junge Mann abrupt bremsen musste. Eine hinter ihm fahrende 43-jährige Österreicherin konnte mit ihrem Motorrad seitlich versetzt hinter dem Anhänger anhalten, wobei sich das Motorrad jedoch am Anhänger verhakte und die Frau zu Sturz kam.

Bronze/braunfarbener Minivan gesucht

Dadurch zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde anschließend von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Hinweise zum unbekannten Pkw-Lenke: Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen bronze- oder braunfarbenen Minivan handeln.