Genuss in der Steiermark: Die besten Heurigen und Buschenschänke

Der neue “Falstaff-Heurigen & Buschenschank-Guide” soll Genießern helfen, sich in der unglaublichen Vielfalt an Einkehrmöglichkeiten mit Weingenuss zurechtzufinden – so auch in der Steiermark, wo Betriebe erfasst und getestet wurden. Dabei waren Küche, Ambiente und Service entscheidend für die Auswahl. Auch der Wein war ein entscheidendes Kriterium. Die Reihung ergab sich schließlich aus den Gesamtpunkten, welche von den Mitgliedern des Falstaff-Gourmetclubs vergeben wurden.

Familienweingut Oberer Germuth holt sich erneut den Sieg

Im steiermarkweiten Ranking landete das Familienweingut Oberer Germuth mit 96 Punkten schon wieder auf dem ersten Platz. Auch beim Ranking im Vorjahr wurde das Weingut zum Sieger ernannt. „Silber“ gibt es für das Weingut Krispel – Genusstheater mit 95 Punkten.