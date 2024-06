Fallstaff sucht die Super Pommes: Voting für die besten Freibad Pommes

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 19:29 / ©Pexels/Alena Shekhovtcova

Erinnerst du dich noch an die langen Sommertage in deiner Kindheit? Das kühle Wasser der öffentlichen Schwimmbäder, die warmen Sonnenstrahlen und der unverwechselbare Geruch von Sonnencreme und frischen Pommes im Freibad? Auch Jahre später kann man an Kindheitserinnerungen wie diese mit Sommernostalgie zurückblicken. Jetzt macht sich „Fallstaff“ auf die Suche: Welches österreichische Freibad hat die besten Pommes?