Traktor fing Feuer und verursachte mehrere zehntausend Euro Schaden

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 19:33 / ©pixabay.com

Ein 73-jähriger Landwirt aus Liebenfels war am 19. Juni 2024 um 14.20 Uhr mit Mäharbeiten auf einer Wiese am Sörgerberg, Bezirk St. Veit an der Glan, beschäftigt. Dazu verwendete er einen Traktor mit angekoppeltem Mähwerk und Frontlader.

Hydrauliköl

Als er eine Rauchentwicklung im Bereich der Zapfwelle wahrnahm, stellte er den Traktor sofort ab. Durch gleichzeitig austretendes Hydrauliköl kam es sogleich zu einem Brandgeschehen, das sehr rasch auf den gesamten Traktor und das Mähwerk übergriff.

Totalschaden

Auch die herbeigerufenen Feuerwehren konnten den Brand nicht mehr löschen. Am Traktor mit Frontlader und am Mähwerk entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.