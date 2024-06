77 km/h zu schnell: Motorradfahrer (50) bretterte über A10

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 19:37 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Der 50-jährige Klagenfurter fuhr am heutigen Mittwoch, den 19. Juni 2024 um 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der Tauernautobahn A10 von Spittal/Drau in Richtung Villach. Dabei überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h um 77 km/h. Dies wurde durch eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei festgestellt. Der Lenker wurde angehalten. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.