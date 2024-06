Auf Fahrbahn verirrt: Zwei Personen verletzt nach Frontalkollision

Am heutigen Mittwoch kollidierten zwei Fahrzeuge in Oberösterreich

Eine 37-Jährige aus dem Bezirk Schärding, in Oberösterreich, war am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, gegen 17.25 Uhr mit ihrem Auto auf der L1129, Brünninger Landesstraße unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Schärding sein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Ortschaftsbereich Niederleiten kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug der 37-Jährigen. Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, die 37-Jährige wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis, der 59-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz gebracht. Die L1129 war bis 19.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.