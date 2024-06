Betrunkener Fahrraddieb mit 1,36 Promille festgenommen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am Mittwochmorgen, den 19. Juni, im Zuge eines Einsatzes auf einen 24-jährigen Österreicher aufmerksam, der in einem Fahrradraum in Wien mithilfe einer Zange an einem abgestellten Fahrrad hantierte. Im Zuge einer Durchsuchung konnte das Tatwerkzeug sowie ein aufgebrochenes Fahrradschloss vorgefunden und sichergestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Festgenommene befindet sich in polizeilicher Gewahrsame. Weitere Erhebungen laufen.