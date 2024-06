Althofen gewann die „Silberne Apis“

In der Kategorie „Gemeinden und Landwirtschaftliche Betriebe“ holte sich die Stadtgemeinde Althofen den 2. Platz. Letzten Freitag erfolgte bei der Stiftungsgala im Casineum Velden die Überreichung der „Silbernen Apis“ an Vize-Bürgermeisterin Doris Hofstätter. Neben der Trophäe in Form einer Honigwabe wird außerdem ein Preisgeld in der Höhe von 6.000 Euro ausgeschüttet.

Vorzeigeprojekt in Kärnten

„Die Bepflanzung der Innerstadt, der Altstadt oder des Stadtparks führt zu einem nachhaltigen Stadtbild und macht Althofen lebenswerter und ökologisch wertvoller. Es macht uns sehr stolz, dass unsere Biodiversitätsmaßnahmen unter den 89 Einreichungen als ein Vorzeigeprojekt in Kärnten ausgewählt wurden und wir den 2. Platz mit nach Althofen nehmen konnten“, freut sich Vize-Bürgermeisterin Doris Hofstätter.