Verkehrschaos nach Unfall: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 26-jährige Österreicherin war am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, gegen 16.20 Uhr mit ihrem Motorrad auf der B183 Stubaital Bundesstraße im Ortsgebiet von Schönberg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 49-jähriger Ungare mit seinem Fahrzeug in Richtung Schönberg und ordnete sich bei der sogenannten „Hoferkreuzung“ zum Abbiegen auf das dortige Einkaufsgelände ein. Dabei übersah er bisherigen Erkenntnissen zufolge die Motorradfahrerin und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Beide Lenker wurden ins Krankenhaus gebracht

Dadurch wurde die 26-Jährige auf die Straße geschleudert und kam dort schwer verletzt zu liegen. Unfallzeugen setzten die Rettungskette in Gang. Die Motorradlenker wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Der 49-jährige erlitt einen Schock und wurde zur Abklärung auf etwaige Verletzungen in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu wechselseitigen Verkehrsanhaltungen, wodurch es zu erheblichen Rückstauungen ins Stubaital kam.