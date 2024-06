Seit Tagen vermisst: 51-jähriger Friesacher wurde gefunden

Seit 17. Juni 2024 fehlte von dem 51-Jährigen jede Spur. Zuletzt wurde er in einem Lokal gesichtet und auch ein Unfall konnte bis heute nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Öffentlichkeit gebeten, Ausschau zu halten und Informationen an die Polizei in Friesach zu schicken.

Abgängiger gefunden

Der Gesuchte wurde am heutigen Mittwoch, dem 19. Juni2024 um 17.15 Uhr am Bahnhof in St. Veit an der Glan aufgegriffen und anschließend in die Obhut seiner Familie übergeben.