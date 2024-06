Es bleibt heiß: Auch am Donnerstag werden bis zu 30 Grad erwartet

„Auch der Donnerstag bringt im Großteil des Landes sonnige Verhältnisse, Saharastaub trübt aber weiterhin die Luft. In den Bergen werden Schauer und Gewitter am Nachmittag häufiger. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Richtungen um Süd“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es soll zwar heute nicht ganz so heiß werden wie am gestrigen Dienstag – es bleibt aber weiterhin schwül. Höchstwerte zwischen 27 und 30 Grad werden erwartet.