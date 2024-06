Schwerer Motorradunfall auf Poggersdorfer Straße

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Mittwochabend im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein 40-jähriger Motorradfahrer stürzte in einer Linkskurve der Poggersdorfer Straße, prallte in der Folge gegen die Leitschiene und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Grund für den Unfall dürfte laut der Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. „Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es seitens der Beamten weiters. Ein Alkomatentest verlief negativ.