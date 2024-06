Matura-Stress vorbei: So haben die Schüler abgeschnitten

Die standardisierte Reife- und Diplomprüfung 2024 ist beendet. Dabei zeigt sich in allen Schulformen ein ähnliches Bild wie im vorigen Schuljahr. So konnte die Zentralmatura an Österreichs Schulen erneut gut absolviert werden, sowohl was die positiven Ergebnisse als auch die „Sehr gut-Quoten“ betrifft.

Positive Bilanz bei Matura

Bildungsminister Martin Polaschek zeigt sich aufgrund der positiven Bilanz der Matura-Ergebnisse erfreut: „Ich gratuliere allen Maturanten von ganzem Herzen. Die schriftliche Matura ist reibungslos abgelaufen und die Schüler haben auch in diesem Jahr mit sehr guten Ergebnissen das hohe Niveau der letzten Jahre halten können.“

Schriftliche Reifeprüfung: Ergebnisse der AHS

Fach 2023 2024 Differenz Englisch 98,9 % 99,2 % + 0,3 % Mathematik 98,6 % 97,7 % – 0,9 % Deutsch 99,1 % 99,3 % + 0,2 %

Schriftliche Reifeprüfung: Ergebnisse der BHS

Fach 2023 2024 Differenz Englisch 97,9 % 98,9 % + 1 % Angewandte Mathematik 97,5 % 97,6 % + 0,1 % Deutsch 99 % 99,1 % + 0,1 %

Sehr gut-Quoten in den Schulen