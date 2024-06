Unfall in Fernitz: Auto kollidiert mit Traktor

Um 17.48 Uhr ertönte der Alarm und die Feuerwehrleute rückten aus. Ein Auto krachte in Fernitz gegen einen Traktor, so lauteten die ersten Informationen der Feuerwehr. Die Aufgabe der Florianis bestand darin, die Unfallstelle abzusichern und die Verkehrsregelung zu übernehmen. „Der Traktor wurde mittels WLF-Kran aufgerichtet und mit der Seilwinde des RLF Fernitz gegengesichert. Der PKW wurde an einen sicheren Platz geschoben, das Heu wieder aufgeladen“, so informiert die FF Gössendorf . Zusätzlich zu den beiden Feuerwehren standen auch Rettung und Polizei im Einsatz.

