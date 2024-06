Demo am Freitag sorgt für Verkehrsbehinderungen und Umleitungen

Am Freitag findet eine Demonstration in Graz statt, weshalb es zu Änderungen im öffentlichen Verkehr kommt.

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 08:01

Die Holding Graz informiert: Wegen einer Versammlung zum Thema „Informations-Demonstration über rechtsextreme Strukturen im Universitätsviertel und Innere Stadt Graz“ kommt es am morgigen Freitag, den 21. Juni 2024, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen auf folgender Strecke: Halbärthgasse – Sonnenfelsplatz – Beethovenstraße – Leonhardstraße – Erzherzog-Johann-Allee – Burgtor – Hofgasse – Bürgergasse – Glockenspielplatz – Färbergasse – Sporgasse – Sackstraße zum Kaiser-Franz-Josef-Kai (obere Fahrspur). Die Versammlung startet um 16 Uhr in der Halbärthgasse. Diese ist vom Beginn der Veranstaltung bis 17.10 Uhr gesperrt.

Die konkreten Änderungen der Grazer Linien am Freitag Linie 41: Die Linie 41 wird in der Zeit von ca. 16 bis ca. 17.15 Uhr in Richtung Dürrgrabenweg über die Liebiggasse und die Heinrichstraße geführt. In Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte fährt die Linie 41 über Heinrichstraße – Geidorfgürtel. Aufgelassene Haltestellen: Die Haltestellen Attemsgasse, Universität, Uni/Mensa können nicht bedient werden. Linie 63: Die Linie 63 wird in beiden Richtungen von ca. 16 bis ca. 17.15 Uhr zwischen den Haltestellen Geidorfplatz und Merangasse über die Glacisstraße und Elisabethstraße geführt. Aufgelassene Haltestellen: Die Haltestellen Attemsgasse, Universität, Uni/Mensa können nicht bedient werden. Linie 31: Die Linie 31 wird kurzfristig gegen 17 Uhr am Sonnenfelsplatz angehalten. Linien 1 und 7: Wenn die Versammlungsteilnehmer durch die Leonhardstraße zum Glacis marschieren, wird es in der Zeit von ca. 17.15 bis ca. 17.30 Uhr zu Anhaltungen der Linien 1 und 7 kommen. Linie 30: Nach einer Zwischenkundgebung beim Burgtor auf der Stadtparkseite wird die Linie 30 von ca. 17.45 bis ca. 18 Uhr im Bereich Hofgasse – Bürgergasse angehalten. Linien 3 und 5: In der Zeit von ca. 18.10 Uhr bis ca. 18.30 Uhr werden die Straßenbahnen der Linien 3 und 5 zwischen Hauptplatz und Schloßbergbahn angehalten.

