20 Kilometer lange Stromleitung im Jauntal wird erneuert

„Die Erneuerung der Jauntal-Leitung ist Teil des neun Milliarden schweren Investitionsprogramms der Austrian Power Grid AG (APG) bis 2034, zum Gelingen der versorgungssicheren Energiewende in Österreich“, weiß Unternehmenssprecher Christoph Schuh. Das Projekt wird im Sommer 2024 bei der zuständigen Behörde – der Kärntner Landesregierung – nach dem Kärntner Elektrizitätsgesetz (K-EG) eingereicht. Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund 50 Millionen Euro. Der Baubeginn wird für 2026 angestrebt, eine Inbetriebnahme soll 2028 erfolgen.

Das ist geplant

Bei der Generalerneuerung wird die Spannungsebene von 110 Kilovolt beibehalten und die Mast-Standorte bleiben ident, heißt es seitens der APG. Neben der Modernisierung sämtlicher Komponenten (u.a. Maste, Fundamente, Armaturen) erfolge auch das Ersetzen des bestehenden Einfach-Seils durch ein sogenanntes 2er-Bündel. Dies sorge für eine Erhöhung der Übertragungsleistung und höhere Ausfallsicherheit. Da speziell in der Region Lavanttal bis 2030 mit zahlreichen neuen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energie (PV und Windkraft) zu rechnen sei und die bestehende Leitung aktuell nicht für den Transport dieser Mengen an Erneuerbaren Energien ausgelegt wurde, werde die modernisierte Leitung auch einen wesentlichen Beitrag zur Integration und zum Transport von nachhaltigem Strom in Kärnten leisten, so der Übertragungsnetzanbieter abschließend.