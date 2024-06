Essenszusteller streiken wieder während EM-Spiele

Die Fahrradboten und Essenszusteller setzen morgen am 21. Juni 2024, Freitag, ihre Streikwelle für faire Löhne über der Armutsgrenze in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in Wien (Streiks bei Foodora und Lieferando) und Klagenfurt (Streik bei Lieferando) fort. Unter dem Motto „Ihr sponsert – Wir streiken“ wurde bzw. wird insgesamt an drei Tagen gestreikt. Der dritte und vorerst letzte Streik wird zur selben Uhrzeit am 25. Juni 2024 (Dienstag) stattfinden: Wieder bewusst zu Zeiten der Fußball-Europameisterschaft, an denen Österreich seine Matches spielt.

„Ihr sponsert – Wir streiken“

Grund dafür ist der seit Monaten anhaltende Stillstand bei den KV-Verhandlungen: „Während die Arbeitgeber Gesprächsverweigerung betreiben, frisst die Inflation die Löhne der Beschäftigten auf. Es ist ein Skandal, dass die Arbeitgeber zwar Unsummen für unter anderem UEFA-Sponsoring ausgeben, aber für die Mitarbeiter nicht genug Geld da ist“, kritisiert Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, dieses „Foul-play gegenüber den Beschäftigten“.

Lohn unter Armutsgrenze

Der Monatslohn in dieser Niedrigentlohner-Branche liege mit 1.430 Euro netto deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze, die in Österreich seit April 2024 1.572 Euro beträgt. Das Angebot der Arbeitgeber liegt seit Monaten bei nur 5,8 Prozent. Das decke nicht einmal die von der Gewerkschaft geforderte rollierende Inflation für das Jahr 2023 in Höhe von 8,7 Prozent ab. „Wir fordern den Sozialpartner auf, endlich ein faires Angebot auf den Tisch zu legen, wir sind verhandlungsbereit“, betont Petritsch.