Gewitter, Starkregen und Hagel möglich: Wo es heute krachen könnte

Die Hitzewoche setzt sich fort. Auch am heutigen Donnerstag werden in der Steiermark wieder Temperaturen um die 30 Grad erwartet. Bis zum Nachmittag bleibt es heiß und sonnig – dann aber könnte es in einigen steirischen Gebieten ungemütlich werden. Von Bayern ziehen Gewitterzellen nach Österreich, diese können Gewitter, Starkregen und auch Hagel bringen.

Gewitter und Schauer ab Nachmittag

„Ab den Nachmittagsstunden werden die ersten Schauer und Gewitter erwartet. Diese werden sich zunächst im Gebiet der Hohen Tauern (Kärnten) bis nach Murau, Ennstal und Murtal bilden und dann Richtung Osten bzw. Nordosten ziehen (Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Grazer Bergland). Die Gewitter können lokal kräftig ausfallen, begleitet von Starkregen, Sturmböen und Hagel (mit der Möglichkeit von großem Hagel)“, heißt es in einem Posting von Skywarn Austria. Auch die Unwetterzentrale prognostiziert Gewitter ab den Nachmittagsstunden: „Im Westen ziehen einige Wolken durch, am Nachmittag sind vor allem von Vorarlberg bis Oberösterreich beziehungsweise in die Obersteiermark einzelne Schauer und Gewitter einzuplanen. Dabei besteht lokale Unwettergefahr mit Hagel und Sturmböen.“

Zellen können ab 15 Uhr auf die Obersteiermark treffen

„Heute Vormittag soll vorwiegend die Sonne scheinen, aber wir haben auch Saharastaub und dieser sorgt für diesige Verhältnisse und bildet Wolken“, erklärt Hannes Rieder von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Zwischen 15 und 21 Uhr könnte es dann krachen. Betroffen sind vor allem Gebiete in der Obersteiermark, aber auch Randgebiete. Als Schwerpunktregionen nennt der Meteorologe das Ennstal, das Obere Murtal und den Ausseerraum. Aber auch im Grazer Bergland könnte es heute Gewitter geben.

Kurze, aber starke Regenfälle

Hagel, Sturmböen und vorübergehend Starkregen sind heute möglich. Die Regenfälle können kurz und stellenweise sehr heftig ausfallen. Es werden somit insgesamt nicht so große Regenmengen erwartet, da die Zellen wieder relativ rasch weiterziehen. „Südlich der A2 wird es trocken bleiben“, so Rieder. Die Gewitter verlagern sich dann am Abend in Richtung Osten.