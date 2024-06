Hitzetipps und luftige Abkühlung: Stadt Graz verteilt gratis Fächer

Hat eine Hitzewelle die Stadt fest im Griff, birgt das gesundheitliche Gefahren. „Wichtig ist, bereits jetzt zu reagieren und die Menschen zu sensibilisieren. Die Hitze ist nicht nur belastend, sondern kann auch gefährlich sein“, weiß Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Mit neun Ratschlägen will die Stadt Graz darüber aufklären, wie man am besten mit anhaltend hohen Temperaturen umgeht.

Fächer mit Ratschlägen

Um auf das richtige Verhalten bei Hitze aufmerksam zu machen, gibt es Fächer, auf denen diese Ratschläge auch aufgedruckt sind und so immer mit dabei sind. „Die Fächer machen das Warten an heißen Orten ein bisschen leichter, erinnern aber auch daran, was man noch tun kann“, so Krotzer. Besonders wichtig ist, gerade auf ältere Menschen, die alleine wohnen, nicht zu vergessen. „Ältere Menschen sind besonders gefährdet. Kontaktieren Sie Verwandte und Bekannte, Nachbarinnen und Nachbarn, die viel Zeit alleine verbringen, und schauen Sie, wie es ihnen geht!“, appelliert Krotzer. Die Fächer gibt es auch kostenlos beim Rathausportier, bei der Impfstelle in der Schmiedgasse sowie im Büro von Stadtrat Krotzer. Bei Anfrage werden die Fächer auch zugeschickt.

©kk So sehen die Fächer der Stadt Graz aus.