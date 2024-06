Erste Wärmegewitter: Nachmittag bringt Starkregen und Hagel in Kärnten

Zwar trübt der Saharastaub den Blick auf die Sonne, dennoch sollen die Temperaturen auch am heutigen Donnerstag wieder auf über 30 Grad in Kärnten klettern. Es wird hochsommerlich heiß! Die Hitze bringt aber auch die ersten Wärmegewitter mit sich. So soll es heute unter anderem in Oberkärnten sowie an der nördlichen Landesgrenze zur Steiermark krachen, wie ein Meteorologe der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten bestätigt. „Es bleibt voraussichtlich in den meisten Teilen Kärntens trocken. Wo es gewittert, dort aber heftig“, fasst er es zusammen. Auch Starkregen und Hagel sind dann nicht ausgeschlossen.

Freitag zuerst 36 Grad, dann heftige Gewitter

In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage dann allmählich. Der Freitag bringt wieder heißes Wetter. „Aufgrund des Südföhns sind vor allem im Bereich zwischen Klagenfurt und dem Lavanttal Temperaturen von bis zu 36 Grad (!) möglich“, heißt es seitens des Fachmannes weiter. Diese führen auch am Freitagnachmittag zu einzelnen, aber durchaus heftigen Wärmegewittern. „Die Kaltfront nähert sich von Westen her, es besteht die Gefahr von großem Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen!“, warnt man bei GeoSphere Austria abschließend.