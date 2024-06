Millionen-Projekt: Arbeiten an Schaidasattel Straße gehen weiter

Am kommenden Montag starten die Sanierungsarbeiten an der dritten Etappe der L108 Schaidasattel Straße zwischen der Ortschaft Ebriach und der Passhöhe bei der Gemeindegrenze zu Zell. „Wir haben im Rahmen der Straßenbauoffensive seit 2022 bereits fast 1,2 Millionen Euro in die etappenweise Instandsetzung der L108 investiert. Heuer nehmen wir weitere 420.000 Euro in die Hand, um den Straßenzustand zu verbessern und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Bauarbeiten laufen bis Ende August

Da die Straße relativ eng ist, müssen Autofahrer in den nächsten Wochen mit Behinderungen und geringen Wartezeiten rechnen – vor allem während der geplanten Entwässerungsarbeiten. Für die Asphaltierung der Fahrbahn ist zudem eine Totalsperre vonnöten. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich Ende August abgeschlossen.