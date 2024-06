Amtsmissbrauch-Vorwürfe: ÖVP bringt heute Anzeige gegen Gewessler ein

Aber zurück zum Anfang: Im Zentrum der Diskussionen steht das Renaturierungsgesetz. Dieses sieht vor, geschädigte und degradierte Ökosysteme wiederherzustellen. Dazu gehören Flüsse, Wälder, Feuchtgebiete, Moore und Küstengebiete. Mit diesen Maßnahmen soll einerseits die biologische Vielfalt gefördert und andererseits der Klimaschutz gefördert werden. Nun, damit das Gesetz überhaupt erst durchgewinkt werden konnte, benötigte es die Mehrheit im Rat der EU-Staaten.

Gewessler stimmte Renaturierungsgesetz trotz Uneinigkeit zu

Hier kommt das Drama in Österreich dann ins Spiel. Die einzelnen Länder waren sich beim EU-Renaturierungsgesetz nämlich uneinig. Trotz dessen stimmte die Grüne-Umweltministerin Leonore Gewessler mit „Ja„. Gewesslers Ja zur Renaturierungsverordnung hatte die Regierung ordentlich ins Wanken gebracht, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich aber letztlich dagegen entschieden, die Koalition platzen zu lassen. „Das Votum von Bundesministerin Gewessler entspricht nicht dem innerstaatlichen Willen und konnte daher nicht verfassungskonform abgegeben werden“, hieß es damals aus dem Büro des Bundeskanzlers. Die Folge: Die ÖVP kündigte an, gegen die Koalitionspartnerin nicht nur eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzubringen, sondern auch eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs.

Anzeige eingebracht

Letztere soll noch am heutigen Donnerstag, dem 20. Juni, im Namen der Bundespartei bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht werden. In der Anzeige, die der APA vorliegt, wirft die ÖVP ihrer Koalitionspartnerin vor, mit ihrer Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung „wissentlich ihre Befugnis (…) missbräuchlich ausgeübt“ zu haben, weil sie kein Einvernehmen mit den Bundesländern und dem ÖVP-geführten Landwirtschaftsministerium hergestellt hatte. Weitere Anzeigen aus der Partei seien nicht geplant, hieß es zur APA.

Zustimmung „verstößt gegen gesetzlichen Vorgaben“

Die Argumente in der von der Kanzlei des Rechtsanwalts Werner Suppan verfassten Strafanzeige sind hinlänglich bekannt: Gewesslers Zustimmung auf EU-Ebene sei „nach innerstaatlichem österreichischen Recht zu Unrecht erfolgt und verstößt gegen die einschlägigen verfassungsgesetzlichen und einfachgesetzlichen Vorgaben“, heißt es darin. Es sei eine ablehnende einheitliche Stellungnahme der Bundesländer vorgelegen, außerdem habe die Ministerin nicht das Einvernehmen mit dem Landwirtschaftsministerium hergestellt. Gewessler habe sich also über die einheitliche Länder-Stellungnahme „entgegen ihrer verfassungsgesetzlichen Bindung (…) hinweggesetzt“.

Über andere Ministerien hinweg entschieden

Eigentlich hätte die Zustimmung auch im Zusammenwirken mit den anderen Bundesministerien, die betroffen sind, stattfinden sollen. In diesem Fall sei das Landwirtschaftsministerium berührt. Es liege also „der Verdacht nahe, dass der Straftatbestand ‚Missbrauch der Amtsgewalt‘ gemäß Paragraf 302 StGB erfüllt ist“, meint die ÖVP. Denn Gewessler habe „funktionell als ‚Beamtin'“ wissentlich ihre Befugnis missbräuchlich ausgeübt, „indem sie dem Vorhaben mit dem (zumindest bedingten) Vorsatz, die betroffenen Bundesländer sowie das betroffene Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (also den Bund) in ihren Rechten zu schädigen, zugestimmt hat“.

Befugnismissbrauch dokumentiert

Die von Gewessler eingeholten Gutachten seien „private Expertisen“, die zeigen würden, dass sich die Angezeigte „völlig eindeutig darüber im Klaren war, dass ihr geplantes und angekündigtes Vorgehen offensichtlich gesetzes- und verfassungswidrig war“. Damit sei „ihre Wissentlichkeit beim vorgenommenen Befugnismissbrauch hinlänglich dokumentiert“, schreiben die ÖVP-Anwälte in der Anzeige.

Gewessler: „Ich bin froh, dass ich einen Beitrag leisten konnte.“

Die angezeigte Ministerin zeigte sich am Donnerstag weiterhin unbeeindruckt. „Ich sehe allfälligen rechtlichen Schritten sehr gelassen entgegen“, sagte Gewessler am Rande des „Austrian World Summits“ (AWS) in Wien gegenüber Journalisten. Sie habe dem Renaturierungsgesetz rechtskonform zugestimmt, „und ich folge damit nicht nur der Rechtslage, sondern auch der langjährigen Praxis“, betonte sie unter Verweis etwa auf das Veto von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gegen den von den Grünen unterstützten Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. Den Renaturierungs-Beschluss lobte Gewessler erneut als „Sieg für die Natur“: „Ich bin sehr froh, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte.“ (APA, red. 20.06.2024)