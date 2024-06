WÃ¶rthersee zÃ¤hlt zu beliebtesten Instagram-Hotspots Ã–sterreichs

Preply hat über 300 Sehenswürdigkeiten und Orte in der Schweiz und Österreich analysiert, um zu herauszufinden, welche auf Instagram am beliebtesten sind. Das Resultat: Nach dem Bodensee in Vorarlberg und der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz ist es vor allem der Wörthersee, der die Blicke bzw. Kameras vieler Influencer auf sich zieht.

Auch im Kärntner Ranking ganz oben

In der österreichweiten Hitliste rangiert er auf dem dritten Platz der beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Instagram – mit über einer Million Hashtags! Auch in der Rangliste der drei beliebtesten Instagramplätze in Kärnten ist er ganz oben zu finden. Den zweiten Listenplatz holte sich das Nassfeld im Bezirk Hermagor. Platz Nummer 3 gebührt dem Ossiacher See.