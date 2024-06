Gewitter-Gefahr in Österreich: Ist Wien auch betroffen?

Bereits heute Nachmittag werden die ersten Wärmegewitter über Österreich ziehen. Richtig ungemütlich wird es dann am morgigen Freitag, dem 21. Juni. Mit Sturm, Starkregen und Hagel ist zu rechnen. Wie die Prognose für Wien nun aussieht, erfährst du hier.

Heute eher keine Gewitter in Wien

So viel vorweg, heute sollte es in Wien eher trocken bleiben. Von der GeoSphere Austria heißt es dazu: „Der Nachmittag bringt teils noch ausgedehnte Wolkenfelder im Zusammenhang mit Saharastaub. Zum Abend hin wird der Wettercharakter sonniger, die Gewitterneigung bleibt über der Stadt gering.“ Es wird schwach windig.

„Potenzial für heftige Gewitter steigt an“

Am Freitag sieht die Sache bei sonnig heißem Wetter schon wieder anders aus: „Am späteren Nachmittag steigt das Potenzial für heftige Gewitter an. In der Nacht auf Samstag bringt die durchziehende Kaltfront einen Luftmassenwechsel. Erst weht mäßiger Südostwind, ab dem Nachmittag dreht der Wind auf Südwest bis West und frischt deutlich auf.“ Am Samstag werden die Wiener ebenso mit gewittrigen Regenschauern in den Tag starten. Im Laufe des Tages setzt sich dann wieder sonniges Wetter durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 13:46 Uhr aktualisiert