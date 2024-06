Schwer verletzt: Fußgängerin (28) von Auto erfasst

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 12:51 / ©5 Minuten

Am gestrigen Mittwoch, dem 19. Juni, 17.30 Uhr, fuhr die 43-jährige Lenkerin die Simmeringer Hauptstraße in (11.) Wien-Simmering stadteinwärts. Im gleichen Moment wollte eine 28-jährige Fußgängerin die Straße überqueren und wurde von der Autofahrerin erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde die 28-Jährige schwer verletzt. „Die Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien intervenierte vor Ort“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien.