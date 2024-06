Trotz Hupen und Notbremsung: Motorrad und Auto kollidierten bei Kreuzung

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 12:57 / ©Google Streetview

Gegen 6.30 Uhr fuhr die 84-jährige Autofahrerin auf dem Karl-Etzel-Weg in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich zur Harter Straße blieb die 84-jährige Grazerin stehen. Beim Losfahren dürfte sie den 38-jährigen Motorradfahrer, der auf der Harter Straße in südwestlicher Richtung unterwegs war, übersehen haben. Der 38-Jährige, ebenfalls aus Graz, konnte trotz Hupen und Notbremsung eine Kollision nicht verhindern und kam zu Sturz. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der Motorrad-Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins UKH Graz gebracht und ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.