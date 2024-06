Aggro-Wiener (35) bedrohte Polizisten mit dem Umbringen

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 13:03 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

„Mehrere Passanten machten Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten auf einen Mann aufmerksam, der sich laut den Personen merkwürdig verhielt“, beginnt die Polizei Wien den Vorfall am Bundesländerplatz in (6.) Wien-Mariahilf zu schildern. Plötzlich ging der 35-jährige Österreicher auf die Beamten zu, beschimpfte sie, verhielt sich aggressiv und lärmte herum.

Polizisten bedroht

Mehrmals wurde er aufgefordert, sein Verhalten – das auch strafbar ist – einzustellen. Doch es gab keine Besserung. Also nahmen ihn die Polizisten nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen festgenommen. „Auch nach der Festnahme beschimpfte er vor allem die Polizistin und bedrohte beide Einsatzkräfte mit dem Umbringen. Daraufhin wurde er gemäß der Strafprozessordnung vorläufig festgenommen. Eine Vernehmung des Tatverdächtigen wurde noch nicht durchgeführt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam“, so die Exekutive abschließend.